Шур Михаил Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1899
Дата смерти02.10.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
На сайте Память народа написано, что родился в Литовской ССР, Виленской губернии, м.Свенцяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шур Соломон
Мать ребёнка: Шур (Леенсон) Софья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шур Йосиф
Мать ребёнка: Шур (Леенсон) Софья Ефимовна
Смерть
02.10.1987
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похоронен на Северном кладбище