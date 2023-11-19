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Шур Михаил Самуилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1899

Дата смерти

02.10.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

На сайте Память народа написано, что родился в Литовской ССР, Виленской губернии, м.Свенцяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шур Соломон

Мать ребёнка: Шур (Леенсон) Софья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шур (Леенсон) Софья Ефимовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шур Йосиф

Мать ребёнка: Шур (Леенсон) Софья Ефимовна

Смерть
02.10.1987
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похоронен на Северном кладбище

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