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Голев Михаил
Голев Михаил
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
19.01.1892
Пол
Мужской
Отец
Голев Стефан Михайлович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Голев Стефан Михайлович
Мать:
?
Смерть
19.01.1892
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