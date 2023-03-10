Голев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

19.01.1892

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Голев Стефан Михайлович

Мать: ?

Смерть
19.01.1892
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