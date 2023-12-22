Пшонников Козьма Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Пшонников Абрам Петров
Бракосочетание
05.10.1814 ст.
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Пшонникова Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.09.1820
Рождение ребёнка
1823
Сын: Пшонников Зеновий Козьмич
Рождение ребёнка
23.12.1826 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1836
Дочь: Пшенникова Домна Козьминична
Мать ребёнка: Пшонникова Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно