Пшонников Козьма Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшонников Козьма Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Пшонников Абрам Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1814 ст.

Жена: Пшонникова Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Пшонников Савва Кузьмич

Мать ребёнка: Пшонникова Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.09.1820

Сын: Пшенников Иван Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Пшонников Зеновий Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1826 ст.

Сын: Пшонников Ефим Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1836

Дочь: Пшенникова Домна Козьминична

Мать ребёнка: Пшонникова Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшонников Петр Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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