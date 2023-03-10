Адаменко Григорий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адаменко Григорий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
04.07.1904

Жена: Адаменко (Дубовик) Ефросиния Платоновна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Смерть
Неизвестно

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