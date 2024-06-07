Охорзин Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти20.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
по данным сайта "Память народа" https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1154927102/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fdata_i_mesto_priziva%3D%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%... Показать все
Смерть
20.09.1942