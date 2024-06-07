Охорзин Василий Андреевич 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Охорзин Василий Андреевич

Место рождения

Охорзина, Тагильский округ, Уральская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

20.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Охорзина, Тагильский округ, Уральская область
по данным сайта "Память народа" https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1154927102/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fdata_i_mesto_priziva%3D%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%... Показать все
Смерть
20.09.1942

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