Дитерихс КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дитерихс КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Дитерихс ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВВИЧ

Мать ребёнка: Дитерихс ОЛЬГА ИОСИФОВНА

Рождение ребёнка
27.09.1872

Дочь: Графиня Толстая ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА

Мать ребёнка: Дитерихс ОЛЬГА ИОСИФОВНА

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дитерихс МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать ребёнка: Дитерихс ОЛЬГА ИОСИФОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дитерихс ОЛЬГА ИОСИФОВНА

Смерть
1899
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