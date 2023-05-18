Дитерихс КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Дитерихс ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВВИЧ
Мать ребёнка: Дитерихс ОЛЬГА ИОСИФОВНА
Рождение ребёнка
27.09.1872
Дочь: Графиня Толстая ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
Мать ребёнка: Дитерихс ОЛЬГА ИОСИФОВНА
Рождение ребёнка
1874
Сын: Дитерихс МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Мать ребёнка: Дитерихс ОЛЬГА ИОСИФОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дитерихс ОЛЬГА ИОСИФОВНА
Смерть
1899