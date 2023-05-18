Дитерихс (Мусницкая) ОЛЬГА ИОСИФОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дитерихс (Мусницкая) ОЛЬГА ИОСИФОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Дитерихс ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВВИЧ

Отец ребёнка: Дитерихс КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
27.09.1872

Дочь: Графиня Толстая ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА

Отец ребёнка: Дитерихс КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дитерихс МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Отец ребёнка: Дитерихс КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дитерихс КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Смерть
1893
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