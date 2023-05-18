Дитерихс (Мусницкая) ОЛЬГА ИОСИФОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Дитерихс ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВВИЧ
Отец ребёнка: Дитерихс КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
27.09.1872
Дочь: Графиня Толстая ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
Отец ребёнка: Дитерихс КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
1874
Сын: Дитерихс МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Отец ребёнка: Дитерихс КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1893