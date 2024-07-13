Голышкин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Голышкин Михаил Севастьянович
Мать: не указана
Поручитель
02.11.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Поручитель ИМ Николай Михайлович Голышкин. Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти города Илецкая Защита (Николаевская церковь); посёлков: Черновский, Илецкий (Казанская церковь... Показать все
Смерть
Неизвестно