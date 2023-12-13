Намчыл-Оол Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намчыл-Оол Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1953

Отец: Ыялан Василий Откек-оолович

Мать: Ыялан Анай Давааевна

Рождение ребёнка
08.10.1985

Дочь: Бадан Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Намчыл-Оол Валерий Кара-оолович

Рождение ребёнка
22.07.1990

Сын: Намчыл-Оол Шораан Сергеевич

Отец ребёнка: Намчыл-Оол Валерий Кара-оолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Намчыл-Оол Валерий Кара-оолович

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