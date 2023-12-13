Намчыл-Оол Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1953
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1953
Отец: Ыялан Василий Откек-оолович
Мать: Ыялан Анай Давааевна
Рождение ребёнка
08.10.1985
Дочь: Бадан Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Намчыл-Оол Валерий Кара-оолович
Рождение ребёнка
22.07.1990
Сын: Намчыл-Оол Шораан Сергеевич
Отец ребёнка: Намчыл-Оол Валерий Кара-оолович
Бракосочетание
Неизвестно