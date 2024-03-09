Золотухина (Пешкова) Федора Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1908
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Баженова (Золотухина) Вера Ювенальевна
Отец ребёнка: Золотухин Ювеналий Иванович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Попова (Золотухина) Любовь Ювенальевна
Отец ребёнка: Золотухин Ювеналий Иванович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Золотухин Степан Ювенальевич
Отец ребёнка: Золотухин Ювеналий Иванович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Золотухин Александр Ювенальевич
Отец ребёнка: Золотухин Ювеналий Иванович
Смерть
1989