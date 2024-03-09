Золотухина (Пешкова) Федора Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Пешкова) Федора Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1908

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Ювеналий Иванович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Баженова (Золотухина) Вера Ювенальевна

Отец ребёнка: Золотухин Ювеналий Иванович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Попова (Золотухина) Любовь Ювенальевна

Отец ребёнка: Золотухин Ювеналий Иванович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Золотухин Степан Ювенальевич

Отец ребёнка: Золотухин Ювеналий Иванович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Золотухин Александр Ювенальевич

Отец ребёнка: Золотухин Ювеналий Иванович

Смерть
1989

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