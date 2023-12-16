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Велева (Терзийская) Зинаида Петровна
Велева (Терзийская) Зинаида Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1931
Пол
Женский
Отец
Терзийский Пётр
Мать
Терзийская Ирина Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
После 1931
Отец:
Терзийский Пётр
Мать:
Терзийская Ирина Петровна
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