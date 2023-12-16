Велева (Терзийская) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велева (Терзийская) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1931

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1931

Отец: Терзийский Пётр

Мать: Терзийская Ирина Петровна

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