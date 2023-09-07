Фарбота Евфимия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Фарбота Степан Степанович
Отец ребёнка: Фарбота Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Фарбота Мария Степановна
Отец ребёнка: Фарбота Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Фарбота Степан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно