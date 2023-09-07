Фарбота Евфимия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарбота Евфимия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Фарбота Степан Степанович

Отец ребёнка: Фарбота Степан Николаевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Фарбота Мария Степановна

Отец ребёнка: Фарбота Степан Николаевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Фарбота Семён Степанович

Отец ребёнка: Фарбота Степан Николаевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фарбота Степан Николаевич

Смерть
Неизвестно
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