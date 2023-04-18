Гавриил Ануфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил Ануфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1860

Сын: Мирон Гаврилович

Мать ребёнка: Меланья Егоровна

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Агриппина Гавриловна

Мать ребёнка: Меланья Егоровна

Черновицы, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Меланья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Егоровна

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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