Меланья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1860
Сын: Мирон Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Ануфриевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Ануфриевич
Черновицы, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Ануфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Ануфриевич
Смерть
Неизвестно