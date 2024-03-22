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Дементий Яковлевич

Место рождения

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Дарья Дементьевна

Мать ребёнка: Анна

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Наталья Дементьевна

Мать ребёнка: Анна

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Пётр Дементьевич

Мать ребёнка: Анна

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Дементьевна

Мать ребёнка: Анна

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
1849
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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