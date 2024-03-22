Дементий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Дарья Дементьевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Наталья Дементьевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пётр Дементьевич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Дементьевна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
1849
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область