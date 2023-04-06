Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Дарья Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Яковлевич

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Наталья Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Яковлевич

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Пётр Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Яковлевич

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Яковлевич

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Яковлевич

Смерть
До 1850
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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