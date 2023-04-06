Анна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Дарья Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Яковлевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Наталья Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Яковлевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пётр Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Яковлевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Яковлевич
Смерть
До 1850
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область