Охлопкова (Яковлева) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1917
Рождение ребёнка
29.07.1918
Сын: Охлопков Александр Петрович
Отец ребёнка: Охлопков Петр Григорьевич
Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно