Охлопкова (Яковлева) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охлопкова (Яковлева) Любовь Александровна

Место рождения

Апушкино Малое, Свиньинская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Апушкино Малое, Свиньинская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
25.01.1917

Муж: Охлопков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
29.07.1918

Сын: Охлопков Александр Петрович

Отец ребёнка: Охлопков Петр Григорьевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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