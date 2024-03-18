Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1733 и 1734
Дата смертиМежду 1782 и 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1733 и 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1749 и 1752
Муж: Максим Матвеевич
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1752
Сын: Василий Максимович
Отец ребёнка: Максим Матвеевич
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1760
Дочь: Тоногина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Максим Матвеевич
Смерть
Между 1782 и 1787