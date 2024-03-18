Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1733 и 1734

Дата смерти

Между 1782 и 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1733 и 1734 г.р.

Дети

Между 1751 и 1752 г.р.
Между 1754 и 1760 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1733 и 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1749 и 1752

Муж: Максим Матвеевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1752

Сын: Василий Максимович

Отец ребёнка: Максим Матвеевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1760

Дочь: Тоногина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Максим Матвеевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1782 и 1787
Микляево, Шуйский район, Северный край

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