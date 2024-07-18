(Нискоблинова) Марина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Тарасов
Рождение ребёнка
06.01.1887
Сын: Нискоблинов Иоанн Яковлев
Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Тарасов
Рождение ребёнка
20.07.1888
Дочь: (Нискоблинова Мордовина) Мария Яковлева
Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Тарасов
Рождение ребёнка
09.08.1891
Сын: Нискоблинов Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Тарасов
Рождение ребёнка
12.03.1894
Дочь: (Нискоблинова) Дария Яковлева
Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Тарасов