(Нискоблинова) Марина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нискоблинова) Марина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Тарасов

Рождение ребёнка
06.01.1887

Сын: Нискоблинов Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Тарасов

Рождение ребёнка
20.07.1888

Дочь: (Нискоблинова Мордовина) Мария Яковлева

Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Тарасов

Рождение ребёнка
09.08.1891

Сын: Нискоблинов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Тарасов

Рождение ребёнка
12.03.1894

Дочь: (Нискоблинова) Дария Яковлева

Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Тарасов

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