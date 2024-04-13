Усманова Мастурахон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усманова Гулнозахон Муроджон қизи
Отец ребёнка: Усманов Муроджон Самиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Жомолхон Муротжон угли
Отец ребёнка: Усманов Муроджон Самиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Азизхон Муроджон угли
Отец ребёнка: Усманов Муроджон Самиевич
Бракосочетание
Неизвестно