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Чапни Степан Григорьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Чапни /шалтей/ Григорий Федорович

Мать: Кириакия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1871

Сын: Алексей Степанович

Мать ребёнка: Чапни 1-Й Брак

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кириакия Степановна

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1892

Сын: Чапни Григорий Степанович

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чапни 1-Й Брак

Смерть
Неизвестно
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