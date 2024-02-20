Чапни Степан Григорьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1841
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1871
Сын: Алексей Степанович
Мать ребёнка: Чапни 1-Й Брак
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кириакия Степановна
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1892
Сын: Чапни Григорий Степанович
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чапни 1-Й Брак
Смерть
Неизвестно