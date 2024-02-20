(Чапни) Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кириакия Степановна
Отец ребёнка: Чапни Степан Григорьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1892
Сын: Чапни Григорий Степанович
Отец ребёнка: Чапни Степан Григорьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
Неизвестно