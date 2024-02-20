(Чапни) Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чапни) Анастасия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кириакия Степановна

Отец ребёнка: Чапни Степан Григорьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1892

Сын: Чапни Григорий Степанович

Отец ребёнка: Чапни Степан Григорьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
Неизвестно
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