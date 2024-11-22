Ульян Варфоломеев Вахромеев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Вахромей (Варфоломей) Козьмин
Мать: Анастасия Михайлова
Бракосочетание
26.10.1797 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1805
Сын: Изот Ульянов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1809
Сын: Никон Ульянов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Екатерина Ульянова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Василиса Ульянова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1819
Сын: Иван Ульянов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно