Ульян Варфоломеев Вахромеев 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульян Варфоломеев Вахромеев

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1742 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Вахромей (Варфоломей) Козьмин

Мать: Анастасия Михайлова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
26.10.1797 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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Рождение ребёнка
1805

Сын: Изот Ульянов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Никон Ульянов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Екатерина Ульянова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Василиса Ульянова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1819

Сын: Иван Ульянов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Смерть
Неизвестно

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