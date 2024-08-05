Непомнящий Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Непомнящая (Кожевникова) Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно