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Непомнящий Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1946

Отец: Непомнящий Илья Хаймович

Мать: Непомнящая Зинаида Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непомнящая (Кожевникова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Непомнящая (Кожевникова) Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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