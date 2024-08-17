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Миюсов Григорий Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

10.06.1828 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Миюсов Ананья Сидорович

Мать: Миюсова Екатерина Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миюсова Пелагея Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Миюсова Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Миюсова Пелагея Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Миюсова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Миюсова Пелагея Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Миюсова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Миюсова Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Миюсова Пелагея Артемьевна

Смерть
10.06.1828 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
опухолью

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