Миюсов Григорий Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти10.06.1828 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Миюсова Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Миюсова Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Миюсова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Миюсова Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Миюсова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Миюсова Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Миюсова Пелагея Артемьевна
Смерть
10.06.1828 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
опухолью