Осипов Григорий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Григорий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1895

Жена: Осипова (Ломовцева) Надежда Абрамова

Рождение ребёнка
26.08.1895 ст.

Сын: Осипов Александр Григорьев

Мать ребёнка: Осипова (Ломовцева) Надежда Абрамова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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