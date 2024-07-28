Осипов Григорий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1895
Рождение ребёнка
26.08.1895 ст.
Сын: Осипов Александр Григорьев
Мать ребёнка: Осипова (Ломовцева) Надежда Абрамова
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно