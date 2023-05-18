Княгиня Горчакова (Лукина) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Графиня Толстая ПЕЛАГЕЯ НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Князь Горчаков НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Князь Горчаков ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Князь Горчаков НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно