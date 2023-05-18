Княгиня Горчакова (Лукина) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнягиня Горчакова (Лукина) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Княгиня Горчакова (Лукина) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Графиня Толстая ПЕЛАГЕЯ НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Князь Горчаков НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1771

Сын: Князь Горчаков ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Князь Горчаков НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князь Горчаков НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close