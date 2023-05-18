Князь Горчаков НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князь Горчаков НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1725

Дата смерти

04.05.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Графиня Толстая ПЕЛАГЕЯ НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Княгиня Горчакова ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1771

Сын: Князь Горчаков ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Горчакова ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгиня Горчакова ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
04.05.1811
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