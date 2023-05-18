Князь Горчаков НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1725
Дата смерти04.05.1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Графиня Толстая ПЕЛАГЕЯ НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Княгиня Горчакова ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
1771
Сын: Князь Горчаков ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Горчакова ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1811