(Dolphin) Isabel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Dolphin) Isabel

Место рождения

Cheshunt, Hertfordshire

Дата рождения

22.02.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1845

Отец: Dolphin James

Мать: Dolphin Agnes

Cheshunt, Hertfordshire
Крещение
12.06.1845
Cheshunt, Hertford, England
Крещение
12.06.1845
Место жительства
1845
Место жительства
1861
13 Great Bedford St, Bath, Somerset, England
Место жительства
1871
Innox Hill Hall, Frome, Somerset, England
Работа или профессия
Неизвестно
Scholar
Смерть
Неизвестно
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