(Dolphin) Isabel
Место рожденияCheshunt, Hertfordshire
Дата рождения22.02.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1845
Отец: Dolphin James
Мать: Dolphin Agnes
Cheshunt, Hertfordshire
Крещение
12.06.1845
Cheshunt, Hertford, England
Крещение
12.06.1845
Место жительства
1845
Место жительства
1861
13 Great Bedford St, Bath, Somerset, England
Место жительства
1871
Innox Hill Hall, Frome, Somerset, England
Работа или профессия
Неизвестно
Scholar
Смерть
Неизвестно