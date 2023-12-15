Бороздина Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: Филичева (Бороздина) Вера Александровна
Отец ребёнка: Бороздин Алекандр Иванович
Куракино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно