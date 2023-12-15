Бороздина Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороздина Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: Филичева (Бороздина) Вера Александровна

Отец ребёнка: Бороздин Алекандр Иванович

Куракино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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