Идин Валерий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1971
Бракосочетание
2002
Жена: Идина Келли
Англия, графство Ноттингемшир г. Newark-on-Trent
Рождение ребёнка
30.01.2003
Дочь: Идина Idin-Timmis Александра Sasha Валерьевна
Мать ребёнка: Идина Келли
Англия, графство Ноттингемшир г. Newark-on-Trent
Рождение ребёнка
07.10.2005
Сын: Идин Idin-Timmis Льюис Lewis Валерьевич
Мать ребёнка: Идина Келли
Англия, графство Ноттингемшир г. Newark-on-Trent
Развод
2010
Жена: Идина Келли
Англия, графство Ноттингемшир г. Newark-on-Trent