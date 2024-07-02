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Идин Валерий Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1971

Отец: Идин Алексей Алексеевич

Мать: Идина Надежда Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
2002

Жена: Идина Келли

Англия, графство Ноттингемшир г. Newark-on-Trent
Рождение ребёнка
30.01.2003

Дочь: Идина Idin-Timmis Александра Sasha Валерьевна

Мать ребёнка: Идина Келли

Англия, графство Ноттингемшир г. Newark-on-Trent
Рождение ребёнка
07.10.2005

Сын: Идин Idin-Timmis Льюис Lewis Валерьевич

Мать ребёнка: Идина Келли

Англия, графство Ноттингемшир г. Newark-on-Trent
Развод
2010

Жена: Идина Келли

Англия, графство Ноттингемшир г. Newark-on-Trent

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