Александра Ефимьева
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-93DV?i=417&cc=1921824 21 и 20 1й брак
Рождение ребёнка
05.12.1912 ст.
Сын: Николай Тихонович
Отец ребёнка: Щуренков Тихон Васильев
32. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-93S7?i=434&cc=1921824 кр. Михаил Васильев и кр. девица Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
16.12.1915 ст.
Отец ребёнка: Щуренков Тихон Васильев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9SZJ?i=520&wc=Q866-2BZ%3A375541101%2C387359901%2C387448801%2C387448802&cc=1921824 Восприемники: того же села (Заречья) кр. сын Павел Михайлов и Ма... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1918 ст.
Сын: Шуренков Михаил Тихонович
Отец ребёнка: Щуренков Тихон Васильев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TW2-KZ6?i=44&cc=1921824 Восприемники: Села Заречья кр. Дамиан Васильев и кр. девица Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно