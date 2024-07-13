Александра Ефимьева 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Александра Ефимьева

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Муж: Щуренков Тихон Васильев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-93DV?i=417&cc=1921824 21 и 20 1й брак
Рождение ребёнка
05.12.1912 ст.

Сын: Николай Тихонович

Отец ребёнка: Щуренков Тихон Васильев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
32. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-93S7?i=434&cc=1921824 кр. Михаил Васильев и кр. девица Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
16.12.1915 ст.

Сын: Щуренков Петр Тихонович

Отец ребёнка: Щуренков Тихон Васильев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9SZJ?i=520&wc=Q866-2BZ%3A375541101%2C387359901%2C387448801%2C387448802&cc=1921824 Восприемники: того же села (Заречья) кр. сын Павел Михайлов и Ма... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1918 ст.

Сын: Шуренков Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Щуренков Тихон Васильев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TW2-KZ6?i=44&cc=1921824 Восприемники: Села Заречья кр. Дамиан Васильев и кр. девица Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно

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