Вильчинская Агафiя Дмитрiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильчинская Агафiя Дмитрiева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1865 ст.

Сын: Вильчинский Петр Григорьев

Отец ребёнка: Вильчинский Григорiй Иванов

Киев, Киевский уезд
место - Однодворец? https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-M94G-S?i=27&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6X7D-N7SF
Рождение ребёнка
30.07.1868

Дочь: Вильчинская Евдокiя Григорiева

Отец ребёнка: Вильчинский Григорiй Иванов

Киев, Киевский уезд
Смерть
Неизвестно
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