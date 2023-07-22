Вильчинская Агафiя Дмитрiева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
22.12.1865 ст.
Сын: Вильчинский Петр Григорьев
Отец ребёнка: Вильчинский Григорiй Иванов
место - Однодворец? https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-M94G-S?i=27&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6X7D-N7SF
Рождение ребёнка
30.07.1868
Дочь: Вильчинская Евдокiя Григорiева
Отец ребёнка: Вильчинский Григорiй Иванов
Смерть
Неизвестно