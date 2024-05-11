Савченко (Каликин) Николай (Фёдор) Павлович/Николаевич 01.04.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савченко (Каликин) Николай (Фёдор) Павлович/Николаевич

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Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.04.1915

Дата смерти

06.08.1915

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1915

Отец: Каликин Николай Архиппович

Мать: Каликина (Зайкова) Анастасия (Анисья) Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каликина) Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Зоя Павловна

Крещение
05.04.1915
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил Арсений Двинянинов, псаломщик Аркадий Вознесенский. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Каликин Трофим Архиппович (родной брат отца... Показать все
Смерть
06.08.1915
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В метрической книге указано, что умер от дизентерии. На самом деле Фёдор Николаевич прожил интересную, долгую и бурную жизнь. Есть версия, что когда он был освобождён и менял ФИО, то сотрудники НКВД ... Показать все
Похороны
08.08.1915
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В метрической книге указано, что похоронен на сельском кладбище.
Призыв на военную службу
Между 1933 и 1935
Осуждение
Между 1935 и 1940
По рассказам двоюродного брата Зайкова Владимира Александровича, Фёдор Николаевич был осужден и попал в застенки НКВД после ЧП в войсковой части где служил.
Реабилитация осужденного
Между 1935 и 1941
По рассказам двоюродного брата Зайкова Владимира Александровича, Фёдор Николаевич во время прохождения службы показал себя с очень хорошей стороны и командиры армейской части похлопотали о его освобож... Показать все
Смена имени
Около 1940
По семейной легенде, чтобы служить и жить дальше после освобождения, Фёдору Николаевичу пришлось полностью сменить ФИО. Есть несколько версий, как он это сделал. 1) Он взял ФИО осуждённого, который до... Показать все
Военная служба
С 1941 по 1945
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Данных о его службе не найдено, возможно из-за смены ФИО.
Военная служба
После 1950
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
По семейной легенде был отправлен на службу по охране закрытого города Красноярск-26, ныне Железногорск.

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