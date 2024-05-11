Савченко (Каликин) Николай (Фёдор) Павлович/Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1915
Дата смерти06.08.1915
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каликина) Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савченко Зоя Павловна
Крещение
05.04.1915
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил Арсений Двинянинов, псаломщик Аркадий Вознесенский. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Каликин Трофим Архиппович (родной брат отца... Показать все
Смерть
06.08.1915
В метрической книге указано, что умер от дизентерии. На самом деле Фёдор Николаевич прожил интересную, долгую и бурную жизнь. Есть версия, что когда он был освобождён и менял ФИО, то сотрудники НКВД ... Показать все
Похороны
08.08.1915
В метрической книге указано, что похоронен на сельском кладбище.
Призыв на военную службу
Между 1933 и 1935
Осуждение
Между 1935 и 1940
По рассказам двоюродного брата Зайкова Владимира Александровича, Фёдор Николаевич был осужден и попал в застенки НКВД после ЧП в войсковой части где служил.
Реабилитация осужденного
Между 1935 и 1941
По рассказам двоюродного брата Зайкова Владимира Александровича, Фёдор Николаевич во время прохождения службы показал себя с очень хорошей стороны и командиры армейской части похлопотали о его освобож... Показать все
Смена имени
Около 1940
По семейной легенде, чтобы служить и жить дальше после освобождения, Фёдору Николаевичу пришлось полностью сменить ФИО. Есть несколько версий, как он это сделал. 1) Он взял ФИО осуждённого, который до... Показать все
Военная служба
С 1941 по 1945
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Данных о его службе не найдено, возможно из-за смены ФИО.
Военная служба
После 1950
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
По семейной легенде был отправлен на службу по охране закрытого города Красноярск-26, ныне Железногорск.