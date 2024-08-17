Шмаков Осип Никифорович
Место рождения
Дата рождения30.10.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
30.10.1868 ст.
Отец: Шмаков Никифор Григорьевич
Мать: Шмакова Марфа Ефимовна
Крещение
03.11.1868 ст.
Восприемник: починка Ситниковского из русских Иона Павлов Ситников
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Жена: Шмакова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: Шмакова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.1896 ст.
Мать ребёнка: Шмакова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Шмакова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шмакова Анна Осиповна
Мать ребёнка: Шмакова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно