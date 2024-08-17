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Шмаков Осип Никифорович

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.10.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1868 ст.

Отец: Шмаков Никифор Григорьевич

Мать: Шмакова Марфа Ефимовна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
03.11.1868 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: починка Ситниковского из русских Иона Павлов Ситников
Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Жена: Шмакова Мария Васильевна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Шмаков Прокопий Осипович

Мать ребёнка: Шмакова Мария Васильевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1896 ст.

Сын: Шмаков Максим Осипович

Мать ребёнка: Шмакова Мария Васильевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шмаков Борис Осипович

Мать ребёнка: Шмакова Мария Васильевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шмакова Анна Осиповна

Мать ребёнка: Шмакова Мария Васильевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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