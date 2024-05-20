(Иобадзе) Анжела Мерабовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1984
Отец: Иобадзе Мераби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Dgebuadze) Marika
Отец ребёнка: Ика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ика
Рождение ребёнка
16.10.2009
Сын: Dgebuadze Giga
Отец ребёнка: Ика
Рождение ребёнка
18.10.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ика