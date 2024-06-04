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Малевинский Евгений Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1897

Дата смерти

05.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1897

Отец: Малевинский Павел Евгеньевич

Мать: Малевинская (Пономарева) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малевинская (Куратова) Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
07.01.1924

Дочь: (Малевинская) Антонина Евгеньевна

Мать ребёнка: Малевинская (Куратова) Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
14.06.1926

Сын: Малевинский Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Малевинская (Куратова) Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Малевинский Георгий Евгеньевич

Мать ребёнка: Малевинская (Куратова) Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Малевинская) Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Малевинская (Куратова) Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Малевинский Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Малевинская (Куратова) Надежда Константиновна

Смерть
05.12.1937

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