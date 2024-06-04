Малевинский Евгений Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1897
Дата смерти05.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: (Малевинская) Антонина Евгеньевна
Мать ребёнка: Малевинская (Куратова) Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
14.06.1926
Сын: Малевинский Павел Евгеньевич
Мать ребёнка: Малевинская (Куратова) Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Малевинский Георгий Евгеньевич
Мать ребёнка: Малевинская (Куратова) Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Малевинская) Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Малевинская (Куратова) Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Малевинский Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Малевинская (Куратова) Надежда Константиновна
Смерть
05.12.1937