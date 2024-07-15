Лебедева Пелагея Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Александр
Отец ребёнка: не указан
Челябинская область Варненский район с. Ала Камыс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Василий
Отец ребёнка: не указан
Челябинская область Варненский район с. Ала Камыс
Смерть
Неизвестно