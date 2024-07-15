Лебедева Пелагея Георгиевна 14.10.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедева Пелагея Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928

Отец: Лебедев Георгий Яковлевич

Мать: Аристова Лебедева Вера Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Александр

Отец ребёнка: не указан

Челябинская область Варненский район с. Ала Камыс
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Василий

Отец ребёнка: не указан

Челябинская область Варненский район с. Ала Камыс
Смерть
Неизвестно

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