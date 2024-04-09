Размахова Агапия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1894
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: (Размахова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Размахов Александр Пименов
Рождение ребёнка
14.05.1897
Сын: Размахов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Размахов Александр Пименов