Размахова Агапия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Размахова Агапия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1894

Муж: Размахов Александр Пименов

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: (Размахова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Размахов Александр Пименов

Рождение ребёнка
14.05.1897

Сын: Размахов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Размахов Александр Пименов

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