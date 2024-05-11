Минина Анна Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Минина Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: Матвеева Дарья Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Иван Германович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Пётр Германович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина Анна Германовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Федор Германович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина Таисия Германовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Герман Германович

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