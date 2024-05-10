Петрачков Иван Флегонтович
Место рождения
Дата рождения26.06.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1946
Военная служба
С ?.09.1961 по 30.12.1964
Москва, город федерального значения Москва
Служил в рядах Советской Армии.
Образование
С 1965
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Абаканский политехнический техникум.
Бракосочетание
С ?.12.1970 по ?.04.1973
Жена: Петрачкова Анна
Рождение ребёнка
29.09.1971
Дочь: (Петрачкова) Анжелла Ивановна
Мать ребёнка: Петрачкова Анна
Родилась в Красноярске.
Образование
По 1975
Красноярский политехнический институт по специальности инженер промышленного и гражданского строительства
Бракосочетание
03.05.1980
Рождение ребёнка
27.02.1982
Сын: Петрачков Виталий Иванович
Мать ребёнка: Петрачкова (Понаморева) Лиля
Рождение ребёнка
14.02.1986
Сын: Петрачков Андрей Иванович
Мать ребёнка: Петрачкова (Понаморева) Лиля