Петрачков Иван Флегонтович 26.06.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрачков Иван Флегонтович

Петрачков Иван Флегонтович

avatar

Место рождения

Михайловка, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

26.06.1946

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1946

Отец: Петрачков Флегон Семёнович

Мать: Петрачкова (Свиридонова) Анастасия Павловна

Михайловка, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
С ?.09.1961 по 30.12.1964
Москва, город федерального значения Москва
Служил в рядах Советской Армии.
Образование
С 1965
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Абаканский политехнический техникум.
Бракосочетание
С ?.12.1970 по ?.04.1973

Жена: Петрачкова Анна

Рождение ребёнка
29.09.1971

Дочь: (Петрачкова) Анжелла Ивановна

Мать ребёнка: Петрачкова Анна

Родилась в Красноярске.
Образование
По 1975
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Красноярский политехнический институт по специальности инженер промышленного и гражданского строительства
Бракосочетание
03.05.1980

Жена: Петрачкова (Понаморева) Лиля

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.02.1982

Сын: Петрачков Виталий Иванович

Мать ребёнка: Петрачкова (Понаморева) Лиля

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.02.1986

Сын: Петрачков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Петрачкова (Понаморева) Лиля

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.