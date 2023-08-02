Mycielski Franciszek — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mycielski Franciszek

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Mycielski Jan Antoni Izajasz

Мать: Mycielska Maria Józefa

Смерть
1977
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