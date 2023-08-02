Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Mycielski Franciszek
Mycielski Franciszek
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
1977
Пол
Мужской
Отец
Mycielski Jan Antoni Izajasz
1858 г.р.
Мать
Mycielska (Szembek) Maria Józefa
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Mycielski Jan Antoni Izajasz
Мать:
Mycielska Maria Józefa
Смерть
1977
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия