Заломкина Варвара Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заломкина Варвара Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Заломкина Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Заломкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Заломкин Михайло Иванович

Отец ребёнка: Заломкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Заломкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Заломкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Заломкина Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Заломкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заломкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Заломкин Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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