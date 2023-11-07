Заломкина Варвара Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Заломкина Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Заломкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Заломкин Михайло Иванович
Отец ребёнка: Заломкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Заломкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Заломкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Заломкина Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Заломкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Заломкин Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно