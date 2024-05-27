Глазырин Никифор Федоров
Место рожденияСоликамский уезд, Обвинская волость, деревня Кривовец
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глазырин Федор Авдеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1669
Сын: Глазырин Евтихей Евтихей/ Евтифей Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно