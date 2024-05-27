Глазырин Никифор Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазырин Никифор Федоров

Глазырин Никифор Федоров

Место рождения

Соликамский уезд, Обвинская волость, деревня Кривовец

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глазырин Федор Авдеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазырин Семен Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Глазырин Евтихей Евтихей/ Евтифей Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.