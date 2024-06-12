Навозов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Иван
Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
04.03.1907
Сын: Навозов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Навозова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Навозов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Петр
Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
20.07.1919
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна
Смерть
Неизвестно