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Навозов Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Навозов Павел Иванович

Мать: Навозова Ксения Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Иван

Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
04.03.1907

Сын: Навозов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Навозова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Навозов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Петр

Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
20.07.1919

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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