Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асокин Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Иван
Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович
Рождение ребёнка
04.03.1907
Сын: Навозов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Навозова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Навозов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Петр
Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович
Рождение ребёнка
20.07.1919
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович
Смерть
Неизвестно