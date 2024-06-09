Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навозова (Осокина) Евдокия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асокин Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Навозов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Иван

Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович

Рождение ребёнка
04.03.1907

Сын: Навозов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Навозова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Навозов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Петр

Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович

Рождение ребёнка
20.07.1919

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Навозов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно

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