Фадеева (Копытина) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения16.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1992
Дочь: Фадеева Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.2007
Отец ребёнка: Фадеев Сергей Викторович