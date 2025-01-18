Фадеева (Копытина) Татьяна Александровна 16.08.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фадеева (Копытина) Татьяна Александровна

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

16.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1974

Отец: Копытин Александр Михайлович

Мать: Максакова (Хозяинова) Антонида Вячеславовна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.1992

Дочь: Фадеева Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.2007

Сын: Фадеев Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Фадеев Сергей Викторович

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