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Кудрявцев Ошен Артемьевич
Кудрявцев Ошен Артемьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1645
Дата смерти
1728
Пол
Мужской
Отец
Кудрявцев д. Пестовская
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1645
Отец:
Кудрявцев д. Пестовская
Мать: не указана
Смерть
1728
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