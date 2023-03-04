Кудрявцев Ошен Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Ошен Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1645

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: Кудрявцев д. Пестовская

Мать: не указана

Смерть
1728
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