Горшунов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршунов Сергей Васильевич

Горшунов Сергей Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1963

Отец: Горшунов Василий Тимофеевич

Мать: Горшунова (Бурова) Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.04.1986

Дочь: Горшунова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1992

Сын: Горшунов Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Горшунова (Вохмина) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1998

Дочь: Горшунова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Горшунова (Вохмина) Ольга Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.