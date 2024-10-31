Горшунов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1963
Рождение ребёнка
21.04.1986
Дочь: Горшунова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1992
Мать ребёнка: Горшунова (Вохмина) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
20.11.1998
Дочь: Горшунова Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Горшунова (Вохмина) Ольга Николаевна