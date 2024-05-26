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Тюменцев Карп Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюменцев Григорий Осипов

Мать: Тюменцева (Кузькина) Наталья Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюменцева (Яковлева) Марина Никитина

Рождение ребёнка
30.04.1912 ст.

Дочь: Тюменцева Александра Карповна

Мать ребёнка: Тюменцева (Яковлева) Марина Никитина

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
04.09.1913 ст.

Дочь: Тюменцева Анна Карповна

Мать ребёнка: Тюменцева (Яковлева) Марина Никитина

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
30.05.1915 ст.

Дочь: Тюменцева Антонина Карповна

Мать ребёнка: Тюменцева (Яковлева) Марина Никитина

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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