Тюменцев Карп Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1912 ст.
Дочь: Тюменцева Александра Карповна
Мать ребёнка: Тюменцева (Яковлева) Марина Никитина
Рождение ребёнка
04.09.1913 ст.
Дочь: Тюменцева Анна Карповна
Мать ребёнка: Тюменцева (Яковлева) Марина Никитина
Рождение ребёнка
30.05.1915 ст.
Дочь: Тюменцева Антонина Карповна
Мать ребёнка: Тюменцева (Яковлева) Марина Никитина
Смерть
Неизвестно